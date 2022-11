Amor na saúde e na torcida

Assistir a uma Copa do Mundo é bom demais, mas do lado de quem a gente ama é melhor ainda! Momento de união e alegria, a maior festa do futebol ganha ares ainda mais especiais para os torcedores enamorados. E neste quesito, Derli Alves dos Santos, 54, e Adriana Silva dos Santos, 50, provavelmente nem lembram mais de assistir a Seleção Brasileira no Mundial sem a cara-metade do lado. “Assistimos a Copa do Mundo juntos desde a edição de 1990, quando ainda éramos namorados”, conta Derli.

Desde então, o casal faz questão de juntar família e amigos para acompanhar as partidas. E Derli, apaixonado por futebol, lembra até o jogo mais emocionante. “Sem dúvida o jogo da final de 94, do tetracampeonato, contra a Itália. Que jogo nervoso”, brinca. O nervosismo tinha razão de ser: ambas as equipes estavam em busca do Tetracampeonato Mundial, o que lhes daria a hegemonia do futebol. Após a cobrança de 9 penalidades, o Brasil venceu a Itália por 3–2 nos pênaltis, e se tornou a primeira seleção tetracampeã do mundo.

Para o casal, estes momentos de torcer pela amarelinha servem para trazer mais união. “Assim como qualquer momento de lazer, torcer pelo Brasil junto da Adriana ajuda sim nosso relacionamento”, destaca.