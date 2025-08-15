Amor, contínuo amor (Rogério de Moura)



Amas, todos? A vida, amas? Assim.

Amas tanto que por amar padeces.

Amas o amor. Amas o amar.

Amas a tudo e a todos

É a forma de amar a ti mesmo.

Amas ao amor amorfa

Depreendido do amor integral

Que não coube em si, e transborda.

Amas ao amor sideral

Viajante do éter das emoções,

Liberto, insalubre assim o abordas.

Amas ao amor fronteiriço

Das conquistas, na penumbra das relações,

E não ao amor castiço.

Amas ao amor, é tudo;

No entrelaçar dos corpos

A translidarem pela vida

Em atuações contínuas.

Amas a ti mesmo muito

Simples existes em ti

Sem grades, elaborações.

Amas, amas e somente amas.



