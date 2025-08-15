Amor, contínuo amor (Rogério de Moura)

Amas, todos? A vida, amas? Assim.
Amas tanto que por amar padeces.
Amas o amor. Amas o amar.
Amas a tudo e a todos
É a forma de amar a ti mesmo.
Amas ao amor amorfa
Depreendido do amor integral
Que não coube em si, e transborda.
Amas ao amor sideral
Viajante do éter das emoções,
Liberto, insalubre assim o abordas.
Amas ao amor fronteiriço
Das conquistas, na penumbra das relações,
E não ao amor castiço.
Amas ao amor, é tudo;
No entrelaçar dos corpos
A translidarem pela vida
Em atuações contínuas.
Amas a ti mesmo muito
Simples existes em ti
Sem grades, elaborações.
Amas, amas e somente amas.