Alunos de Veterinária da UMC têm aula de campo com animais de grande porte

Alunos da primeira turma, do 5º Período, do Curso de Medicina Veterinária da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) participaram da primeira atividade prática de campo com animais de grande porte (ruminantes e equídeos). Os alunos participam das aulas no Haras Hosana, em Mogi das Cruzes, e podem, em suas práticas com os animais, obter uma vivência próxima e real desta área de atuação profissional do médico veterinário.

Para a coordenadora do curso de Medicina Veterinária, professora Joelma Alvarez, a experiência de aprendizagem é um grande diferencial e contribui para a formação de uma visão real para os alunos. “O conhecimento experiencial e treinamento de habilidades diretamente com os animais é um dos momentos mais ricos para os nossos alunos”, explica. As aulas de campo do curso de Medicina Veterinária passam a ser regulares e sistemáticas para todos os alunos do curso.