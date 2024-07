Alunos de escolas estaduais são premiados em concurso literário do Ponto ao Conto

Estudantes terão seus contos editados em um livro que vai reunir as 30 melhores histórias

Os estudantes Agatha Cristina dos Santos e Kauane Milena Santos de Paula (E.E. Jovita Franco Arouche), Kauã Gomes Antonio (E.E. Historiador Isaac Grinberg), Tiffany Eduarda Santos Silva (E.E. Vereador Elisiario Pinto de Morais), Francine Purcino de Souza (E.E. Dr. Deodato Wertheimer), Sara Lopes de Morais (E.E. Dr. Washington Luiz), Luiza Rodrigues de Jesus da Rosa (E.E. Profº Claudio Abrahao), Aretusa Pereira de Andrade (CEEJA de Mogi das Cruzes), Jonathan Ferreira Luna (E.E. Profº Paulo Ferrari Massaro) foram os vencedores do 1º concurso literário Do Ponto ao Conto, um projeto que incentiva a escrita criativa e o hábito de leitura de alunos das escolas estaduais da região, em complemento às atividades do Currículo Paulista e das aulas de Língua Portuguesa. Além do conto, o projeto também estimulou e premiou a criação de trabalhos artísticos.

A iniciativa é uma parceria da Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes (DRE) com a empresa de consultoria cultural Perfectto Projetos e patrocínio da Niterra do Brasil.

A premiação ocorreu no final de junho, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, em um evento organizado pela DRE, que valorizou a comunidade escolar ao colocar os estudantes como cerimonialistas e incluir apresentações musicais de alunos. Também fez parte da programação uma roda de conversa com a escritora e contadora de histórias, Sueli Maria Ferreira Cânfora.

Premiação

Como premiação individual, os estudantes que ficaram entre os primeiros três lugares, dentro de suas modalidades de ensino, foram premiados com vouchers destinados à compra de livros. Já coletivamente, seus contos farão parte de um livro que será editado com os 30 melhores títulos produzidos pelas escolas inscritas no concurso, e o design da capa será produzido com a arte premiada. “O incentivo à escrita e à leitura é extremamente importante, principalmente nesta era digital em que os adolescentes estão sempre lendo somente aquilo que está disponível no celular. Por isso, o Do Ponto ao Conto é um projeto tão especial, e o livro de contos vai materializar a experiência vivida pelos alunos”, destaca Ana Cristina dos Santos Siqueira, professora especialista em currículo do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes.

Participaram do concurso literário, estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs) e Educação Inclusiva.

As escolas que terão os contos publicados no livro do projeto são: E.E. Alzira Fernandes Scungisqui, E. E. Prof.ª. Helena Urbano Nagib, E. E. Jovita Franco Arouche, E.E. Prof.ª. Laurinda Cardoso Mello Freire, E.E. Prof.ª. Lucinda Bastos, E.E. Maria Rodrigues Gonçalves, E. E. Paulo de Oliveira Mello, E.E. Dr. Sentaro Takaoka, E.E. Prof.ª Vania Aparecida Cassara, E. E. Prof.º Paulo Ferrari Massaro, E.E. Dr. Washington Luiz, E.E. Americo Sugai, E.E. Prof.º Camilo Faustino de Mello, E.E. Profº Claudio Abrahao, E.E. Dagoberto José Machado, E.E. Dr. Deodato Wertheimer, E.E. Historiador Isaac Grinberg, E.E. Vereador Narciso Yague Guimaraes, E.E. Prof.º Sebastião de Castro, E.E. Prof.ª Sylvia Mafra Machado e CEEJA de Mogi das Cruzes (todas de Mogi das Cruzes); E.E. Vereador Elisiario Pinto de Morais, E.E. Prof.º Olga Chakur Farah e E.E. Profª Rosa Maria De Souza (todas de Salesópolis); e E.E. Prof.º José Carlos Prestes, de Biritiba Mirim.

