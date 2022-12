Alunos da UMC são finalistas em prêmio promovido pela APP Brasil

A Associação dos Profissionais de Propaganda – APP Brasil, realizará em 15 de dezembro, a 41° edição do Concurso Universitário de Campanhas Publicitárias Ricardo Ramos, com o objetivo de divulgar os trabalhos de conclusão de cursos de Comunicação, de nível superior, estimulando por meio desta prática o exercício da futura profissão, bem como proporcionando a oportunidade da descoberta de novos talentos.

“Estamos muito felizes porque neste ano, dentre os finalistas está a Universidade de Mogi das Cruzes, com o projeto editorial para o Catálogo Yo!, uma produção dos alunos do quarto semestre do curso de Design Gráfico, sob orientação da Professora e Mestre, Elis Souza, curso coordenado por Gracy Duarte, incentivadora de projetos inovadores. Queremos parabenizar os estudantes por participarem deste concurso tradicional que passa a integrar o portfólio do futuro profissional.”, comenta Maria Teresa Borges Arbulu, líder do Comitê para Renovação da APP Alto Tietê.

Os trabalhos de conclusão de curso (TCC), foram desenvolvidos por Laura Expedita, Samyra Carvalho, Laís Menezes, Matheus Gonçalves, Daniel de Oliveira e Vitor Hugo de Oliveira, Trata-se de Catálogo voltado para o registro e visibilidade dos artistas da região do Alto Tietê, destacando a Street Art em grafitti (@yo_editorial).

O evento de apresentação e premiação será realizado na sede da Rede Globo, em São Paulo, e contará com a presença do presidente da APP Brasil, Silvio Soledade, além de um júri formado por profissionais renomados como Antonio Toledano, Co-Presidente da Pátria Comunicação, Juliano Ferrari, diretor de Criação da Tech and Soul e Carol Zaine, CEO da Vert Inteligência Digital, entre outros. O trabalho vencedor receberá o Troféu APP, certificado, gravação de episódio do APP Cast e associado APP por um ano. O resultado será divulgado no mesmo dia.