Alunos da UMC fazem adaptação de livro para Braille

Alunos da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) adaptaram a obra “No Reino das Letras Felizes” para pessoas cegas ou com baixa visão. Todas as ilustrações e letras são em alto relevo, para facilitar a consciência das formas por estas pessoas, além de sido transcrita e impressa em Braille. O projeto é uma adaptação feita pelos alunos do Curso Tecnólogo de Design Gráfico da UMC, para a disciplina Projeto de Design, orientado pela professora Elis Souza e contou com o apoio da Biblioteca Municipal de Suzano, para a impressão.

O aluno Vitor da Silva Rodrigues, conta que a preocupação foi encontrar uma forma de tornar a obra acessível para as pessoas cegas ou de baixa visão, com idade de 4 a 7 anos, que estão em fase de alfabetização. “Desenvolvemos todo o material com o apoio da nossa orientadora, o desafio foi transformar a obra em um livro ilustrado e acessível. Queríamos um produto para incentivar os pais e responsáveis na educação dos seus filhos”, explica.

Além do livro, os alunos desenvolveram também um jogo de cartas para a memória, ilustrado e impresso em braile. “Criamos ainda um estojo que acompanha o jogo de cartas, tudo pensado para tornar experiência sensorial da pessoa cega a melhor possível. Para os pais, está disponível no kit duas vendas para os olhos, como uma forma de incentivo para que o adulto possa se inserir na brincadeira”, revela a aluna Suzana dos Santos.

“Projetos desta amplitude são de grande satisfação para nós professores pois contribuem na formação de profissionais com uma visão diferenciada, característica tão necessária para o mercado de trabalho”, explica a professora do Curso de Design Gráfico Elis Souza, orientadora do projeto.