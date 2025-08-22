Alunos da rede municipal são premiados na Matific por participação no Suzangames

Atividade contou com 24 alunos de nove escolas municipais e ocorreu em São Paulo

Alunos da rede municipal de Suzano foram premiados na sexta-feira (15), pela participação na 2ª edição do Suzangames, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a plataforma Matific que busca fortalecer o aprendizado da matemática entre os estudantes dos 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental da rede municipal.

Além de receberem certificados, os estudantes participaram da criação de jogos e de uma visita guiada por toda a sede da Matific. A atividade ocorreu na alameda Rio Claro, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo, e contou com a presença de 24 alunos e 16 professores de nove escolas municipais. Também acompanharam a experiência oito coordenadores e sete técnicos da Secretaria Municipal de Educação, que estiveram ao lado das crianças durante toda a programação.

Na ocasião, os estudantes participaram de uma visita guiada e interativa por todo o espaço da Matific, onde conheceram de perto o trabalho dos desenvolvedores e criadores de conteúdo. Como reconhecimento pela conquista, eles receberam certificados e prêmios, além de vivenciarem uma atividade criativa para desenvolver propostas para novos jogos, desenhar funcionalidades e elementos que poderiam integrar futuros desafios. O dia foi encerrado com um lanche especial, encerrando a experiência de forma descontraída.

“A vitória das crianças no Suzangames contribui para o desenvolvimento estudantil de inúmeras formas. Promover o protagonismo e garantir a recompensa é essencial para manter nossos alunos empenhados e dedicados. Parabéns a todas as crianças que venceram os jogos”, disse a secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães.

As escolas participantes foram a Escola Municipal Vereador Waldemar Calil, no bairro Cidade Boa Vista; a Professora Nizilda Alves de Godoy, na estrada Fazenda da Aya; a Liuba Pizzolito, localizada no Jardim das Lavras Mirim; a Professora Therezinha Pereira Lima Muzzel, no Jardim São José; a Lidia Lima da Silva, no Jardim Planalto; a Damasio Ferreira dos Santos, na Vila do Sol Nascente; a Manoel Vicente Ferreira Filho, no bairro Vila Helena; a Victor Salviano, na Cidade Miguel Badra; e a Abrão Salomão Domingues, no Tabamarajoara.



