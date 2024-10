Alunos aproveitam o novo Redário da Leitura em escola municipal de Mogi

A E.M. José Alves dos Santos recebe o projeto “Redário de Leitura”

A Escola Municipal José Alves dos Santos, localizada em Jundiapeba, Mogi das Cruzes, inaugurou na sexta-feira (18) o projeto “Redário da Leitura”. A iniciativa, realizada na sala do Centro de Construção e Divulgação do Conhecimento (CEDIC), oferece aos alunos um ambiente acolhedor para atividades de leitura em redes, estimulando o gosto pelos livros e desenvolvendo habilidades e competências sobre o tema.

O evento contou com a presença da equipe escolar, representantes de pais de alunos e do Instituto Itaquareia, parceiro do projeto. A diretora da escola, Valéria Gonzaga Nascimento, destacou a importância do redário como um convite adicional para as crianças se envolverem no mundo dos livros e do imaginário.

Os pais também aprovaram a iniciativa. Andressa Cristina Fonseca Machado, mãe do aluno Bernardo Fonseca Machado Benjamim, elogiou o projeto como uma maneira lúdica e diferente de aprendizado. A escola atende 388 alunos das turmas de Infantil III e IV, da Educação Infantil.

O Instituto Itaquareia, mantido pelo Grupo Itaquareia, apoia o projeto por meio do programa Construindo o Futuro, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Segundo Flávia Casali, coordenadora de projetos socioambientais do instituto, “o próximo passo será a criação de um pomar para que as redes possam ser utilizadas ao ar livre”.

Ação oferece aos alunos um ambiente acolhedor para atividades de leitura em redes