Aluno do Cocuera é o vencedor do Prêmio Jovem Talento AFABAMC

Com 665 votos, estudante de sete anos venceu o Prêmio

A 2ª edição do Prêmio Jovem Talento AFABAMC (Associação dos Regentes de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes) teve a sua final no último dia 13, no Auditório do Cemforpe, em Mogi das Cruzes. O aluno de musicalização na E.M. Prof. Afonso Caporali, no Conjunto Residencial Cocuera, Gabriel Justamante da Silva Rafael, de sete anos, foi o vencedor.

O evento foi promovido pela associação com o apoio das secretarias de Educação e Cultura de Mogi das Cruzes e contou com a presença de mais de 500 pessoas.

Gabriel encantou a todos com seu vídeo tocando flauta doce, recebendo um total de 665 votos, em meio aos mais de três mil votos contabilizados. “É uma emoção indescritível ver a vitória dele. Ele participa do projeto há dois anos. Estamos muito orgulhosos de seu esforço e dedicação”, destacou Sandra Justamante, mãe de Gabriel. A vitória do pequeno músico também foi comemorada pelo pai Ademir Alex, os avós, irmãos, vizinhos e amigos, que estavam presentes na cerimônia.

A edição deste ano foi marcada pela participação de oito finalistas, nas categorias: musicalização, família das madeiras, metais e percussão. A premiação tem como objetivo destacar os talentos e habilidades musicais dos alunos, além de promover a prática e o desenvolvimento da música entre crianças, adolescentes e jovens. Os vídeos de todos os participantes foram gravados no EMAM (Estúdio Municipal de Áudio e Música) da Secretaria Municipal de Cultura. A votação dos finalistas aconteceu entre os dias 1 e 12 de junho, pelo site oficial da AFABAMC.

Com o foco de promover e incentivar o estudo musical, todos os finalistas do Prêmio Jovem Talento 2024 foram contemplados com prêmios relacionados ao seu instrumento musical, além de receberem o troféu de participação. Gabriel recebeu um troféu pela primeira colocação.

O presidente da AFABAMC, Richard Bitelli, enfatizou a importância de acreditar verdadeiramente nas crianças e nos jovens. “Nós buscamos acreditar verdadeiramente nas crianças e nos jovens e o Prêmio Jovem Talento é isso, é incentivar esses jovens a persistirem em seus sonhos, continuarem avançando e fazerem a diferença”. A iniciativa contou com a participação especial do maestro da Orquestra Minha Terra Mogi e violoncelista Cléber Felipe Harmon, nas apresentações da noite.

