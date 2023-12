Alto Tietê ganha Hospital Regional

A área do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT) ganha um importante equipamento de saúde a partir desta terça-feira (05). A abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), em Suzano, é uma reivindicação do CONDEMAT, que desde 2017 trabalha para implantar a unidade que integrará a rede de referência de média e alta complexidade da região.

Ao todo, o hospital que passa a funcionar no complexo do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, no bairro Vila Amorim, conta com 179 leitos, incluindo dez destinados à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A unidade abrigará serviços voltados para a Ortopedia, Cirurgia Geral, Psiquiatria e Clínica Médica.

A estrutura do hospital tem a capacidade de realizar atendimentos de urgência e emergência, internações, cirurgias e exames, nos quais tomografias computadorizadas, ultrassonografia, raio-x, análises clínicas e outros procedimentos.

O presidente do CONDEMAT, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, celebrou a abertura do serviço e lembrou a atuação do consórcio para viabilizar a implantação do HRAT. “Essa unidade, inaugurada hoje pelo Governo do Estado, vai contribuir, e muito, para a oferta de saúde em nossa região. Essa conquista também é fruto de muito trabalho do CONDEMAT”, reforçou.

A unidade será uma importante adição para a rede de saúde regional, pois aumentará a capacidade dos atendimentos de média e alta complexidade de todo Alto Tietê. “A área do CONDEMAT tem mais de três milhões de habitantes e a saúde é uma das grandes prioridades. A abertura do Hospital Regional vai ampliar a oferta de serviços especializados para a região”, analisou a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT, Adriana Martins, secretária de Saúde de Guararema.

A abertura do hospital regional contou com as presenças do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, do secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva, dos prefeitos do CONDEMAT, Rodrigo Ashiuchi, da cidade anfitriã, Carlos Alberto Taino Junior, de Biritiba Mirim e Eduardo Boigues, de Itaquaquecetuba, além da vice-prefeita de Mogi das Cruzes, Priscila Yamagami, do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual André do Prado e deputado estadual Jorge Wilson. O HRAT será gerido por meio da Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).