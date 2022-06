Alemanha é campeã da World Cup de Futebol do Clube de Campo 

Muita emoção marcou a grande final da “World Cup Futebol 2022” do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) no último domingo (19). As equipes da França e Alemanha se enfrentaram em uma disputa em que a garra e a superação foram aos níveis mais elevados e com um placar apertado. A Alemanha sagrou-se campeã por 4 a 3.

Ambos os times vieram de um retrospecto difícil, chegando na última fase através de uma disputa de pênaltis. As seleções fizeram por merecer ao longo de todo o torneio no gramado society “Maurício Machado de Mello”, com seus atletas se destacando em números e em admiração de outros times eliminados no decorrer da World Cup.

Com a seleção campeã definida e com o troféu em mãos, os holofotes se voltaram aos prêmios individuais. A artilharia da World Cup Futebol 2022 ficou com Júlio, jogador da Alemanha, que balançou as redes nove vezes. Já o goleiro menos vazado foi Walter, da França, que tomou apenas 15 gols em toda a competição.

Equipes da Alemanha e França, campeã e vice do torneio, na confraternização

De acordo com o professor e treinador do Clube de Campo, Washington Cavera, Alemanha e França travaram um bom jogo do começo ao fim. Para ele, a disputa foi definida nos detalhes. “Isso mostra o nível técnico e o equilíbrio que damos para esse campeonato desde o planejamento e montagem das equipes até a premiação.

“Para nós da organização do torneio, é motivo de orgulho ver o prestígio que a World Cup tem com os associados e a quantidade de famílias que vieram acompanhar a final e as premiações. Isso nos motiva ainda mais para que competições futuras sejam ainda maiores em todos os sentidos”, afirmou Cavera.