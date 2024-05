Alças de rodovias do Alto Tietê serão interditadas neste final de semana

O bloqueio acontecerá por causa do Pan-Americano de Ciclismo, em que o Brasil tem a maior delegação

Neste final de semana, mais precisamente entre sexta-feira (24) e domingo (26), haverá interdição de algumas alças de acesso da Mogi-Dutra para a Rodovia Ayrton. A ação será realizada por causa da passagem dos atletas que vão participar do Pan-Americano de Ciclismo.

Os bloqueios acontecerão na sexta-feira, das 10h30 às 21 horas; no sábado, das 9h30 às 11h; e no domingo, das 8h30 às 10 horas, em ambos os sentidos: São Paulo e interior.

Na região, o bloqueio será em Arujá e Mogi das Cruzes, no km 45 da Ayrton Senna, e a alça de acesso para a Rodovia Nicola Capucci, na Rodovia Carvalho Pinto, também será bloqueada, na altura do km 69.

Além dessas, a interligação da Rodovia Presidente Dutra, também pela Carvalho Pinto, no km 31, sofrerá interdição.

As concessionárias responsáveis pelas estradas e a Polícia Rodoviária vão auxiliar os motoristas em pontos específicos do trajeto para a segurança dos atletas e dos motoristas, garantindo, assim, fluidez no trânsito.

A primeira prova será realizada nesta sexta, atendendo o sub-23 masculino. No sábado, acontecerá a prova da categoria elite feminino. E, no domingo, para encerrar o evento, a elite masculino vai realizar um percurso de mais de 200 quilômetros pela estrada.

Os atletas vão sair de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e passarão pelas rodovias Tamoios, Carvalho Pinto, Ayrton Senna e Presidente Dutra.

A competição do Pan-Americano será disputada por 357 competidores. O Brasil terá 30 ciclistas, considerada a maior delegação.

De acordo com a Ecopistas, concessionária que administra a Rodovia Ayrton Senna, não haverá fechamento de faixa, somente das alças de acesso.