Alça de viaduto segue interditada até dia 1º

A alça de saída do viaduto Leon Feffer para a avenida Jorge Bei Maluf, na região central de Suzano, ficará interditada até 1º de maio para obras de readequação geométrica viária. As intervenções fazem parte do projeto de implantação da alça de acesso da via ao viaduto, que está sendo construída do lado oposto do elevado.

O trecho que está com circulação interrompida é diariamente utilizado pelos motoristas que vão da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, ou da rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) em direção às imediações do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, ou à cidade de Mogi das Cruzes pela avenida Jorge Bei Maluf. É também o principal acesso dos ônibus municipais da Radial Transporte que precisam sair do viaduto para acessar o terminal.

Por conta da interrupção da circulação, condutores com veículos de até 16 metros de comprimento podem utilizar a alça secundária, localizada mais adiante, à direita, e seguir pela rua Romanato Domênico, popularmente conhecida como rua da Cotralti, até o final. Veículos mais extensos, como carretas, deverão prosseguir em frente, percorrer a avenida Vereador João Batista Fitipaldi até a rotatória na junção com a avenida Francisco Marengo (rotatória do posto), à esquerda, e retornar para acessar a avenida Jorge Bei Maluf na altura da Estação Suzano. Por conta da distância percorrida para realizar o desvio, a pasta recomenda que os motoristas compridos busquem rotas alternativas.