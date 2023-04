Akimatsuri começa neste final de semana em Mogi

Uma dica de passeio para o final de semana prolongado de Páscoa é o Festival de Outono Akimatsuri, que começa neste sábado (8) com a proposta de trazer um pedacinho do Japão para o Brasil. O evento está na sua 36ª edição e é organizado pelo Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das Cruzes. O público estimado é de 120 mil pessoas durante os quatro dias de festival. O Akimatsuri prossegue nos dias 9, 15 e 16 de abril, no Centro Esportivo do Bunkyo, na avenida Japão, 5919, na Porteira Preta.

Somente no palco principal do evento se apresentam cerca de 60 atrações diferentes. São grupos de danças japonesas, do clássico até o pop, grupos de taikos (tambores japoneses), cantores nikkeis, concurso de beleza oriental, entre outras opções. O festival também promove a cerimônia de tooro nagashi – o ritual de soltar os barquinhos de isopor com velas na lagoa do local para homenagear os antepassados e pedir paz, saúde e prosperidade. É um dos momentos mais aguardados do festival, reunindo cerca de três mil pessoas, e vai acontecer no primeiro sábado do Akimatsuri (8).

Também no sábado terá o concurso de Miss Akimatsuri, com a participação de 15 nikkeis do Alto Tietê. O concurso fecha as atividades de palco no sábado (8). A programação de shows completa pode ser conferida no site: www.akimatsuri.com.br.

Gastronomia

O Akimatsuri tem também uma ampla Praça de Alimentação com uma grande diversidade de pratos orientais, como: yakissoba, udon, tempurá, gyoza, harumaki, takoyaki, oniguiri, yakitori, e outras iguarias, como doces, pastel, massas. A novidade deste ano é um churrasco japonês feito com uma carne originária do Japão, o wagyu, uma carne extremamente nobre, mas que poderá ser degustada a preço popular.

Os ingressos para o Akimatsuri custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), neste caso para estudantes com carteirinha, professores e pessoas a partir de 60 anos. Crianças até 7 anos não pagam a entrada e o estacionamento custa R$ 30. O Akimatsuri recebe financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi.