Akimatsuri 2024: tradição e cultura japonesa movimentam Mogi das Cruzes

O 38º Festival de Outono Akimatsuri será realizado nos dias 5, 6, 12 e 13 de abril, em Mogi das Cruzes, prometendo mais uma edição repleta de cultura, gastronomia e entretenimento. O evento, que reúne cerca de 135 mil visitantes em quatro dias, é um dos mais expressivos do país na preservação das tradições japonesas.

Criado em 1986, o Akimatsuri nasceu como uma celebração de agradecimento pelas boas colheitas e prosperidade dos agricultores locais. Com o tempo, tornou-se um importante ponto de encontro para a comunidade nikkei e um polo de intercâmbio cultural entre Brasil e Japão. Além do impacto cultural, o evento fortalece a economia regional, reunindo 140 estandes de produtos e serviços e gerando empregos temporários.

Um dos momentos marcantes do festival foi sua realização no centro da cidade no início dos anos 2000, tornando-se mais acessível ao público. Em 2006, o evento retornou ao Centro Esportivo, onde permanece até hoje, consolidando-se como um dos maiores festivais japoneses do Brasil.

A programação deste ano inclui apresentações de taikô (tambores japoneses), shows musicais, danças típicas e exposições culturais. O público também poderá participar de oficinas de artes tradicionais e desfrutar da gastronomia japonesa, com pratos típicos como yakisoba, sushi e tempurá.

Edição deste ano contará com apresentações culturais, gastronomia típica e oportunidades de negócios