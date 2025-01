Ainda no mês das férias, famílias podem aproveitar passeios nos parques de Mogi das Cruzes

Hidratação, uso de protetor solar e de repelente de insetos, além de boas práticas de convivência e de utilização dos espaços coletivos, são essenciais

O verão e as férias escolares são um convite para visitar os parques de Mogi das Cruzes e praticar atividades ao ar livre, relaxar e aproveitar o contato com a natureza. Mas a exposição ao sol intenso e o calor elevado exigem atenção especial para que a experiência seja mais prazerosa e segura. Além disso, adotando boas práticas de uso destes espaços públicos, a convivência com outros visitantes também será mais harmoniosa e o visitante estará colaborando com a preservação do meio ambiente.

O secretário adjunto de Saúde de Mogi das Cruzes, o médico Luiz Bot, destaca a importância da hidratação, do uso de protetor solar e de repelente, e o melhor horário para a prática de atividades físicas nos parques nesta época do ano. “Os dias quentes podem levar à desidratação rápida, especialmente durante atividades físicas. Portanto, deve-se manter sempre uma garrafa de água à disposição. A recomendação é ingerir, em média, 2 a 3 litros por dia, mas isso pode variar de acordo com a intensidade do exercício e a temperatura ambiente. Além de água, também podem ser incluídas bebidas isotônicas para reposição de eletrólitos, especialmente após treino intenso.

Este é o segredo para o bem-estar”, orienta Bot.

Ele também explica que o protetor solar funciona como escudo contra os raios solares e é crucial para proteger a pele dos danos causados pelos raios ultravioletas. “Deve ser escolhido um protetor com fator de proteção solar (FPS) 30, pelo menos, para aplicação em todas as áreas expostas e reaplicação a cada duas horas, ou com mais frequência se estiver saindo da água”, destaca. “As atividades ao ar livre muitas vezes atraem insetos, especialmente no verão, por isso, a utilização de um repelente eficaz ajuda a prevenir picadas. O produto deve ser aplicado nas áreas expostas da pele, seguindo as instruções do fabricante para garantir a máxima proteção”, completa.

Para quem gosta de praticar atividades físicas nos parques, vale lembrar que os horários mais quentes podem ser perigosos para a saúde, principalmente entre 10 e 16 horas, quando a intensidade do sol está no auge. O secretário recomenda a prática esportiva nos horários mais frescos, como no início da manhã ou no final da tarde.

Responsável pela gestão dos parques públicos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal também orienta sobre as boas práticas de utilização destes espaços, com o objetivo de garantir a preservação e conservação ambiental, associada à múltipla utilização e aproveitamento das áreas de convivência.

“É importante que os visitantes mantenham as áreas limpas, utilizem as lixeiras para descarte de resíduos, não alimentem os animais dos parques e, se forem trazer seus animais domésticos, saibam que eles são bem-vindos, desde que estejam em guias, sendo que algumas raças, como mastim, pit bull, dobermann, rottweiler e pastor alemão, também exigem o uso de focinheiras”, orienta a secretária municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, Patrícia Cesare.

Ela lembra, ainda, que para aproveitar a caminhada, os visitantes devem ficar atentos aos avisos e alertas pelo caminho, e redobrar a atenção com crianças próximas às áreas de circulação e próximo aos lagos. “Nos parques também não é permitido fazer trilhas fora das demarcações, circular ou permanecer nas áreas isoladas ou com sinalização de proibição, como pescar e nadar nos lagos, uso de caixas de som em alto volume, utilização de churrasqueiras portáteis, subir nas árvores, colher frutos e retirar flores ou mudas. Todos devem colaborar para que o espaço de convivência seja sempre agradável e com a preservação da fauna e flora local”, considera a secretária.

Os parques municipais Centenário e Leon Feffer recebem o público para lazer e recreação todos os dias, sendo que o primeiro funciona das 7h às 18 horas e o segundo das 8h às 17 horas. Já os Parques da Cidade e Airton Nogueira são voltados para práticas esportivas e também funcionam diariamente, a partir das 7 horas. O espaço de lazer do Parque Santana fecha às 18 horas e o do Nova Mogilar permanece aberto até às 22 horas.

Também em Mogi, o Parque Municipal Chiquinho Veríssimo tem foco na educação ambiental, com visitas de estudantes e grupos interessados feitas mediante agendamento pelo telefone 4798-5959.



