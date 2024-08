Agosto é mês de atividades educativas e culturais no Museu da Energia de Salesópolis

A programação tem previsão do dia 10 ao dia 24 de agosto, com limite máximo de pessoas inscritas

No mês de agosto, o Museu da Energia de Salesópolis apresenta uma oficina de confecção de petecas no dia 10/08, em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. A atividade tem como objetivo proporcionar uma experiência educativa e criativa através da explicação sobre a origem das petecas, desconhecida por muitos, além de ensinar a confeccionar esse objeto esportivo e de entretenimento de origem indígena criado no Brasil.

A agenda da unidade também conta com uma atividade para o Dia Nacional do Patrimônio Histórico, no dia 17/08, quando o Museu da Energia de Salesópolis oferece uma visitação gratuita ao roteiro Caminhos da Energia, dando a oportunidade dos visitantes conhecerem uma Central Geradora Hidrelétrica Centenária, ainda em funcionamento, além de explicar sobre como a energia é gerada. Essa visitação tem como objetivo promover uma apropriação do Patrimônio Histórico local por parte dos visitantes locais e turistas, considerando que o museu é um importante Patrimônio Histórico e Cultural de Salesópolis.

Para finalizar, no dia 24/08, será realizada a atividade Trilha da Fenda, permitindo ao visitante conhecer a rica biodiversidade do bioma Mata Atlântica, além de poder completar a Cachoeira dos Freires, uma das maiores quedas d’água naturais formada pelo Rio Tietê.

O Museu de Energia de Salesópolis fica na – Estrada dos Freires, km 06 – Salesópolis (SP).

Agenda de agosto

– 10/08, às 10h: Oficina de Peteca

Classificação: crianças de 5 a 10 anos (limite máximo de 10 participantes)

Atividade paga – R$ 11 por pessoa. É necessário inscrição prévia através do e-mail ou WhatsApp do Museu.

– 17/08, das 10h às 16h15: Visitação “Caminhos da Energia”

Classificação: Todos os públicos

Atividade Gratuita

– 24/08, às 10h: Trilha da Fenda

Classificação: acima de 7 anos (limite máximo de 15 participantes)

Atividade paga – R$ 16 por pessoa. É necessário inscrição prévia através do e-mail ou WhatsApp do Museu.

Inscrições

Para a Trilha da Fenda e a Oficina de Peteca é preciso fazer a inscrição prévia e gratuita no WhatsApp do Museu da Energia Salesópolis: (11) 99115-0020, ou e-mail (salesopolis@museudaenergia.org.br).

Inscrições devem ser feitas por e-mail ou WhatsApp