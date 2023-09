Agora é oficial: o Mogi Basquete vai participar do NBB

Após uma temporada de fora da maior competição de basquete do país para regularizar pendências financeiras do clube, o Mogi das Cruzes Basquete está confirmado na 16º edição do Novo Basquete Brasil.

O torneio se inicia no dia 21 de outubro e contará com mais 18 equipes, com representantes de oito estados brasileiros, são elas: Bauru Basket, Brasília Basquete, Caxias do Sul, São José Basketball, Cerrado Basquete, Corinthians, Flamengo, Fortaleza Basquete Cearense, Minas, Pato Basquete, Paulistano, Pinheiros, Franca, São Paulo, União Corinthians, Unifacisa, Botafogo e Vasco.

A estreia da equipe mogiana acontece no dia 25 de outubro contra o Fortaleza Basquete Cearese, às 20h, no Ginásio Hugo Ramos. Confira a tabela de jogos com as primeiras rodadas do campeonato.

Na última participação pelo NBB na temporada 2021/22, a equipe mogiana terminou o campeonato na 13ª colocação, com 11 vitórias em 32 duelos disputados, totalizando 34.4% de aproveitamento.

“Trabalhamos forte para esse retorno e estamos muito felizes em poder concretizar a nossa participação. A equipe adulta é extremamente importante para as categorias de base. Os sonhos dos meninos em subir para o profissional treinando e jogando com atletas de alto nível do basquete brasileiro, em competições grandes como o NBB, voltará a ser realidade”, finalizou o gestor do clube, Danilo Padovani.

O NBB é uma competição organizada pela Liga Nacional de Basquete, com parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).