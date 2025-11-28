Agenda | Edição 1418

Sobre o Tempo

Neste sábado, o Território de Cultura da Clara Trupi de Ovos y Assovios, no Jardim Aracy, em Mogi das Cruzes, receberá “SOBRE O TEMPO – uma viagem poética”, um espetáculo musical inspirado na obra da premiada poeta e escritora Geni Guimarães (Prêmio Jabuti e Prêmio Adolfo Aizen). Os artistas Thiago Fernando e Jhony Uriel darão voz aos poemas cantados de Geni Guimarães, atravessando temas como solidão, racismo, cotidiano, ancestralidade, maternidade e outras provocações de vida que a autora evoca tão profundamente.

A apresentação conta ainda com o músico Memeu Cabral (percuteria).

Data: 29/11 (sábado) às 20 horas

Ingressos: contribuição espontânea, reservas no site Sympla

Literatura no Patteo Urupema

O Shopping Patteo Urupema sediará a 2ª edição do SLAM: Salão Literário e Artístico Mogiano, organizado pelas escritoras Margarete Brito e Sheila Kuno. O evento tem o objetivo de reunir autores e artistas do Alto Tietê, e neste dia o público poderá conferir: lançamentos literários com autores locais; roda de conversa sobre literatura; sarau e outras expressões culturais e apresentações artísticas que evidenciam a diversidade criativa da região.

Data: 29/11 (sábado) das 11h às 21horas

Entrada gratuita

Juliana e Douglas no Galpão

A exímia pianista Juliana Rodrigues se apresentará com o cantor e compositor Douglas Germano no Galpão Arthur Netto. O show traz no repertório canções do último lançamento de Douglas (Branco), e de outros discos, como Esculhamba e Golpe de Vista. A gastronomia ficará a cargo do Severina, com os quitutes que os mogianos amam.

Data: 06/12 às 19 horas

Ingressos no Site Sympla

Aos Vivos

Chico César se apresentará no Sesc em Mogi em dezembro com o show “Aos Vivos 30 anos”. No show, o multiartista celebra o álbum lançado em 1995 e o projetou nacionalmente com canções como “À Primeira Vista”, “Mama África”, “Alma Não Tem Cor”, “Mulher Eu Sei”. Com canções que marcaram a memória afetiva do público, Chico levará para os mogianos sua sonoridade que reúne música e poesia.

Data: 13/12 (sábado) às 19 horas

Ingressos no Portal Sesc: de R$18 à R$60

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br e finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2025.