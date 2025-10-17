Agenda | Edição 1412

Pequenos no auditório

No sábado (18), as bandas das escolas E.M. Prof.ª Florisa Faustin Pinto e CEMPRE Oswaldo Regino Ornellas se apresentarão no palco do auditório do Cemforpe. Os pequenos cantores se apresentarão sob a regência do coordenador musical Jonathan Frasão com a direção artística do maestro Lelis Gerson.

Data: 18/10/2025 (sábado) às 18 horas

Ingressos gratuitos pelo Sympla

Interpretação e jogos teatrais no SESI

Celebrando os 44 anos do grupo teatral TUMC, o SESI em Brás Cubas receberá uma oficina imperdível para os amantes das artes cênicas. Ministrada por Marco Soares, integrante da companhia, a atividade contará com jogos teatrais e de interpretação, proporcionando aos participantes novas formas de expressão por meio das artes.

Data:18/10/2025 (sábado) das 14 às 17 horas

Evento gratuito

Bailão do Ponciano

O Galpão Arthur Netto receberá um dos músicos mais queridos de Mogi das Cruzes. Rui Ponciano retorna à casa acompanhado por Paulo Btzler e Milton Mor para um bailão de afeto, arte e amor. O show contará com as participações especiais de Bia Mello e Xê Casanova. A abertura será por conta do jovem cantor Lucas Kapóz. O evento conta com a gastronomia do Severina Café, pela chef Alê Galindo.

Data :18/10 às 19 horas

Entrada gratuita

O Rei Leão no Vasques

O Theatro Vasques receberá o espetáculo “O Rei Leão- Ciclo da Vida”. Promovido pela escola e produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento. Com a direção criativa e releitura de Cleiton Costa, os bailarinos da companhia e artistas convidados revisitarão o clássico, levando para o público muita dança, interação e música para todas as idades.

Data: 25/10 (sábado) sessões às 17h30 e 20 horas

Ingressos: a partir de R$50 disponíveis na plataforma Evenbrite

Mercado Esotérico

O bairro do Mogilar será a sede do Mercado Mundo Friitz, edição esotérica que contará com 18 expositores, vendendo pizzas, panquecas, quitutes, velas, incensos, cerâmica e muito mais. A música ficará por conta da banda mogiana Bruxos Modernos. O evento acontecerá no Friitz Rangos Veganos.

Data: 26/10 (domingo) das 12 às 18h30

Entrada gratuita

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br e finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2025.