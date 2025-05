Agenda | Edição 1390

Funk para Crianças

O grupo Rosas Periféricas leva para o Sesc Mogi o espetáculo “Ladeira das Crianças”. No bonde desta ladeira tem criança que sonha em ser DJ, menino curioso para saber o que há dentro do pote, menina de cabelo de nuvem; tem criança que é igual a todo mundo e que um dia morou na periferia. As histórias de crianças periféricas ganham a cena e revelam seus desejos e sonhos, embalados pelo ritmo do funk.

Data 17/05 (sábado) às 16 horas

Entrada gratuita

Semana dos Museus

Até domingo, Mogi das Cruzes participa da 23ª Semana Nacional de Museus. A programação inclui exposições, oficina de aquarela, visitação mediada com o Roteirinho do Patrimônio entre outras atrações. O tema deste ano é “O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação”, e a ação é organizada pelo Ibram, com a realização local da Secretaria Municipal de Cultura.

Data: até 18/05 (domingo) em todos os museus da cidade

Evento gratuito

Especial Beatles

Os meninos de Liverpool serão homenageados no Galpão Arthur Netto. Em turnê mundial, a banda Nowhere Man chega a Mogi das Cruzes no fim deste mês trazendo um repertório com os maiores sucessos dos Beatles para o delírio dos fãs de Paul, John, Ringo e George. O evento acontecerá em parceria com o Severina, também responsável pelo cardápio.

Data: 24/05 (sábado) às 19 horas

Ingressos: R$30 no 11 911672325

Tributo ao Clube da Esquina

Ian Guedes e Rodrigo Borges estarão de volta a Mogi das Cruzes. Em uma homenagem aos compositores mineiros do Clube da Esquina, a dupla apresenta um repertório que traz clássicos da música brasileira, com canções de Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, entre outros.

Data: 30/05 (sexta) às 19h30

Ingressos: R$60 e reservas no 11 911672325

Flores Pretas

O Sesc também recebe no domingo o “Flores Pretas” com Valéria Custódio e Quatriblack. Nele as artistas fazem uma homenagem aos compositores e compositoras negros de nossa música apresentando um repertório popular com arranjos de cordas para canções como “Andar com Fé”; “Cordeiro de Nanã” e“Azul”.

Data: 18/05 (domingo) às 16 horas

Entrada gratuita