Agenda | Edição 1372

Autêntica Música Brasileira

A Casa Maria Fumaça, localizada em Sabaúna, receberá o show “Mogi Madeira” com a dupla Dudu Machado e Marco Junior. O repertório promete trazer o melhor do pop, MPB, rock, xote, baião, samba e frevo, com os clássicos da música brasileira.

Data: 10/01 (sexta-feira), às 19 horas

Couvert : R$ 15

Sarau no Casarão

O Casarão do Carmo, localizado no centro histórico de Mogi das Cruzes, será sede do Sarau dos Amigos. Com literatura, trazida pela Di Versos, música, causos, dança, piada e poesias com artistas da Roda da Alegria.

Data: 14/01 (terça-feira), às 19 horas

A entrada é gratuita

Jacalhoada do Canto de Cabocla

Um momento único para celebrar a vida, se conectar com a natureza e tudo isso com uma programação cultural especialmente preparada para celebrar o retorno do Canto de Cabocla. O evento acontecerá na Casinha da Roça, e o público presente poderá participar das atividades artísticas com o palco aberto. O almoço, uma jacalhoada, está inclusa no valor do ingresso.

Data: 19/01 (domingo), das 12 às 16 horas

Ingressos: R$ 50 (bebidas a parte), reservas no (11) 94476-7221

Tributo ao Clube da Esquina

O Galpão Arthur Netto, em parceria com o Severina, apresentará o Tributo ao Clube da Esquina, com Ian Guedes e Rodrigo Borges. A dupla traz no repertório, além de canções autorais, as canções do movimento musical que revelou nomes como Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes. Será possível conferir clássicos como “Amor de Índio”; “Travessia”; “Nuvem Cigana”; “Maria, Maria”; ” Tudo o que Você Podia Ser” – com as harmonias originais, mas com o vigor aos arranjos com pegadas de rock, soul.

Data 17/01 (sexta-feira), às 20 horas

Ingressos: R$ 60, reservas no (11) 911672325

Marina Peralta no Sesc

Celebrando dez anos de carreira profissional, a cantora Marina Peralta levará para o Sesc Mogi o álbum “Rewind”, com regravações de suas obras mais consagradas. Unindo tambores “nyabinghi”, com timbres digitais e graves marcantes, o álbum celebra diferentes momentos da carreira da artista.

Data: 18/01 (sábado), às 19 horas

Ingressos : a partir de R$ 12

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br , finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2024.