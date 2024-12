Agenda | Edição 1369

Teatro e Magia

A Rué La Companhia apresentará o espetáculo”, amanhã, no Sesc Mogi. A peça conta a história de um ilusionista atrapalhado que deseja fazer um grande show de mágica. Para isso, contará com a ajuda de dois palhaços e um músico que desejam compor o grande espetáculo, mas acabam criando uma grande atrapalhada e precisarão do público para que o show realmente aconteça.

Data: 14/12 às 16 horas

Entrada Gratuita

CuraDores

O cantor e compositor Gui Cardoso celebra 25 anos de carreira com o espetáculo autoral CuraDores, domingo, no Galpão Arthur Netto.O repertório traz um resgate de sua carreira por meio de uma curadoria afetiva feita por amigos, parceiros familiares e fãs. Gui contará ainda com a participação de Aline Chiaradia, Guilherme Bandeira e Leo Zerrah.

Data: 15/12 (domingo) às 19 horas

Ingressos: R$25 no What’s app (11) 91167-2325

Música Natalina

O Mogi Shopping está tomado pelo espírito natalino. Na programação, o público poderá conferir as Bandas Santa Cecília e Instituto Anna de Moura, além de apresentações de piano.

Datas: 16/12 das 12h30 às 14 horas; 17 e 19/12 às 19 horas;

Exposição

Desde a última quarta-feira, a Pinacoteca de Mogi das Cruzes recebe a exposição “Voe na Imaginação” por Su Canfora. Nela, a artista apresenta livros e textos, como contos e poemas, expressos por meio de trabalhos artesanais feitos por ela mesma e pela artesã Sarinha Canfora.

Data: de 11 a 31 de dezembro

Visitação: quarta a sexta, das 9 às 17 horas

Entrada Gratuita

Natal na Vila Hélio

A Vila mais charmosa de Mogi das Cruzes preparou uma programação especial para este domingo, com a presença do Papai Noel e muitas atrações. A abertura será com o pop rock da banda Monny e os Marianos. Logo em seguida a criançada poderá conferir a peça de teatro “Era uma Vez um Natal Encantado”, e após a chegada do bom velhinho um “Show de Neve”. No local serão arrecadados brinquedos novos ou usados em bom estado, além de alimentos não perecíveis, destinados a famílias e crianças carentes atendidas pelo Instituto SOPA.

Data: 15/12 a partir das 14 horas

Entrada gratuita

Tatiana Valente é jornalista e editora do www.falandoemsol.com.br , finalista da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música e embaixadora do WME 2024.