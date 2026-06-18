Agência da região recebe prêmio nacional por campanha sobre IA no Turismo

Uma campanha desenvolvida pela RP Propaganda para a promoção do Turismo de Ilhabela-SP está entre as três melhores do Brasil na categoria Inovação com Inteligência Artificial (IA) e Tecnologia do Prêmio Marketing Contemporâneo 2025. No mesmo pódio da agência, que tem o marqueteiro Duda Lima na Diretoria-Executiva, estavam Coca-Cola e Eletromídia. Em sua 51ª edição, a premiação da Associação Brasileira de Marketing & Negócios (ABMN) foi realizada na quinta-feira (11/6), no Rio de Janeiro-RJ.

A campanha “Ilhabela é muito mais que Praia” foi lançada pela Prefeitura no inverno de 2025, com a proposta de estimular o Turismo local na baixa temporada e em períodos de chuva.

No centro de todas as peças desenvolvidas pela RP Propaganda está a Mar.IA – Inteligência Artificial (IA) com alma caiçara. Disponível em plataformas digitais, aplicativo e WhatsApp, e ainda ativa, a assistente virtual orienta turistas, sugere roteiros personalizados e fornece, em tempo real, informações sobre atrações, serviços e experiências disponíveis na cidade do litoral norte paulista, facilitando, assim, as visitações (vídeo promocional no link https://www.transfernow.net/dl/20260618g5nVQGTu)

Um dos mais respeitados do Brasil, o Prêmio Marketing Contemporâneo 2025 recebeu inscrições de cases de agências de todo o País para 13 categorias, incluindo Inovação com IA e Tecnologia. Na cerimônia de premiação abrigada no auditório da Fecomércio, no sul do Rio, este segmento reconheceu, além da RP Propaganda, as gigantes Coca-Cola e Eletromidia.

Para chegar a esta classificação, a ABMN levou em consideração o uso criativo de IA, de big data, de automação e de outras tecnologias em projetos de Marketing e de Negócios. A predileção do júri foi por cases que, a partir destas ferramentas, otimizaram processos, personalizaram experiências, analisaram dados de forma inteligente e criaram soluções disruptivas, além de promoverem conexão com o consumidor.

Segundo Alexandre Wilson, diretor de Planejamento da RP Propaganda, o maior desafio da campanha desenvolvida para a Prefeitura de Ilhabela, foi utilizar Tecnologia, mas sem perder a essência do que é o arquipélago:

“Criamos a Mar.IA, uma assistente virtual que entrega praticidade e personalização, mas que também traduz a Cultura, a hospitalidade e a identidade caiçara da cidade. Os esforços despendidos neste case, tanto pela agência (RP Propaganda) quanto pela Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico levaram ao aumento de 33% de turistas em 2025. Estes números e o reconhecimento nacional por parte da ABMN reforçam que é possível inovar sem abrir mão da conexão humana”, analisa o publicitário.

Para Duda Lima, ao figurar entre empresas de alcance nacional, como Coca-Cola e Eletromidia, no Prêmio Marketing Contemporâneo 2025, a RP Propaganda reforça sua capacidade de desenvolver projetos capazes de competir com alguns dos principais cases do mercado brasileiro:

“A IA vem transformando a forma como as pessoas buscam informação e se relacionam com marcas e destinos. Não há como agências e criativos ignorarem isto. Além de impulsionar o Turismo local, a campanha ‘Ilhabela é muito mais que Praia’ consolidou a cidade como referência nacional em inovação aplicada à Comunicação Pública, o que significa que a IA pode ser utilizada para aproximar governos e cidadãos, ampliar o acesso à informação e criar experiências”.

ABMN

Com 51 edições realizadas, o Prêmio Marketing Contemporâneo é outorgado pela ABMN anualmente em reconhecimento a organizações, agências, profissionais, empresas e projetos que se destacam por inovação, criatividade, estratégia e resultados nas áreas do Marketing, da Tecnologia, em Transformação Digital, em Comunicação, e em Experiência com o Consumidor.

Na noite de quinta-feira, a premiação distribuiu troféus para 31 cases e reuniu mais de 250 publicitários, executivos e líderes da indústria de mídia e de anúncios de todo o País.