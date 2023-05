Afogado do Povo servirá sete mil pratos neste sábado

O Afogado do Povo da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes volta a ser servido para a população em geral, neste sábado (27), após a realização da Entrada dos Palmitos, que também retorna com todas as suas tradições, com cortejo saindo da Rua Ricardo Vilela, 1.200, na Capela de Santa Cruz. Neste ano, serão oferecidos, gratuitamente, sete mil pratos, representando os sete dons do Espírito Santo: Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus. Será a partir do meio-dia, na Quermesse, no Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Najar” (com acesso pela Avenida Cívica).

O início dos trabalhos do preparo da comida, como descascar os ingredientes que serão utilizados na receita, ocorre já nesta sexta-feira (26), às 9 horas. Mas é a partir das 18 horas que os voluntários começam a chegar para o preparo de 30 panelões de alimento, como explica o coordenador do Afogado do Povo, Bruno de Carvalho Andreucci Torres, que também é voluntário na Barraca do Afogado. “É uma alegria ver a Festa do Divino voltando com toda a grandiosidade. Contamos com a ajuda de 100 voluntários, que trabalham a noite toda, num ambiente fraterno, além de rezar, agradecer e fazer amizades, para que no dia seguinte a população possa comer um dos pratos mais tradicionais desta festividade, que sustenta os devotos, não somente na parte carnal, mas na parte da fé e espiritual”, comenta o coordenador.