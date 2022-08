Acolhimento emergencial no Ginásio Municipal será mantido nesta semana

A Prefeitura de Mogi da Cruzes manterá até pelo menos esta sexta-feira (06/08) a operação do abrigo emergencial para pessoas em situação de rua que foi montado no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. Desde sexta-feira (30/07), quando foi aberto para essa finalidade, o local teve bastante procura e chegou a acolher 30 pessoas em uma só noite.

“Em função dessa alta adesão e também da previsão de dias ainda frios ao longo desta semana, o abrigo será mantido em operação, pelo menos até esta sexta-feira. Havendo necessidade, estenderemos por mais dias”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Celeste Gomes.

A acolhida no Ginásio continuará tendo início às 19 horas e o serviço será encerrado às 8h do dia seguinte, após a oferta do café da manhã. O atendimento é espontâneo, portanto basta ir até o Ginásio, para ter acesso ao serviço. Munícipes podem seguir auxiliando no encaminhamento de pessoas ao local e na entrega de doações.

Além de camas, colchões e cobertores, para garantir o pernoite, a Prefeitura também providenciou estrutura para a higienização e alimentação dos abrigados. Nesta segunda-feira (02/08), equipes da Saúde irão ao local e prestarão serviços como aferição de pressão arterial, testes de DST/ Aids e testes de Covid.

A preparação foi feita a partir de uma grande mobilização, que envolveu diversas Secretarias Municipais e foi pensada em obedecimento aos protocolos sanitários.

Vale lembrar que o acolhimento é de caráter excepcional, portanto funcionará apenas no período da noite e madrugada, que são os momentos mais críticos de frio, bem como somente nos dias com temperaturas mais baixas.

A abertura do Ginásio é uma alternativa ao serviço já ofertado diariamente pela Assistência Social, que faz as abordagens, distribui cobertores àqueles que não aceitam a oferta do acolhimento institucional e encaminha os que aceitam para as unidades existentes na cidade. Não há registro de superlotação nessas unidades. O serviço recebe apoio da Guarda Municipal, que está treinada e orientada para tal e deve ser acionada pelo telefone 153.