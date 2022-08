Acolhimento emergencial no Ginásio Municipal segue até quinta

Em função da queda nas temperaturas, a Secretaria Municipal de Assistência Social vai reabrir a partir desta segunda-feira o acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua no Ginásio Municipal de Esportes. Ele continuará aberto até a quinta-feira (29 de agosto a 1 de setembro), com 40 vagas de pernoite. A acolhida começará às 19h e se estenderá até as 7h do dia seguinte e o atendimento será por demanda espontânea e também a partir de encaminhamentos, a depender da necessidade e da adesão do público alvo ao serviço de abordagem.

A estrutura funcionou de forma ininterrupta de 21 de maio até o início deste mês. A partir disso, ficou condicionada diretamente ao registro de baixas temperaturas. O último período em que o acolhimento emergencial operou foi entre os dias 19 e 21 de agosto.