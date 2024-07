Ações em prol da população acontecerão no Parque da Cidade

O programa Para Que Serve Quem Não Serve?, organizado pela pela Primeira Igreja Batista de Mogi das Cruzes e a ONG Conecte, terá uma programação especial no sábado (27), das 9 às 22 horas.

O evento, que tem como objetivo a cidadania e a solidariedade, é uma porta de oportunidade de voluntários da igreja e da ONG em oferecer alguns serviços em prol da cidade. Além disso, o programa conta com pessoas especialistas para atendimento especial para os participantes.

A ação acontecerá no Parque da Cidade, em Mogi das Cruzes, com atendimento nas áreas da saúde, beleza, em assistências e recreação com crianças.

Apresentações artísticas de orquestra, teatro e expressão corporal também fazem parte do cronograma do projeto, com participação especial da Sinfoniquinha da Cidade.

No galpão, dentro do parque, os voluntários atenderão a população com teste de glicose, orientações de nutrição e odontologia, e agendarão serviços de massagem, maquiagem, cabeleireiro, esmaltação de unhas e orientações jurídicas e contábeis.

O Arrastão do Amor também é uma novidade no programa. Um grupo de voluntários andarão pelo parque, ao som de músicas e muito canto, recolhendo o lixo encontrado no chão e distribuindo abraços.

Para as crianças, a recreação acontecerá em todo o local, inclusive no antiteatro.