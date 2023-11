Ação vai distribuir próteses para mulheres que tiveram câncer de mama

Um grupo de voluntários se reuniu na terça-feira, 31, em Mogi das Cruzes para realizar uma oficina de mamas, intitulada “Mamas do Amor”. A iniciativa foi do gabinete do vereador Zé Luiz (PL) em parceria com a advogada Jeruza Reis e a ONG Mamas do Amor, que tem por objetivo levar dignidade e resgatar a autoestima de mulheres mastectomizadas, proporcionando próteses mamárias na fase pós-operatória.

A oficina fez parte das ações do Outubro Rosa e encerrou o mês de conscientização sobre o câncer de mama, o mais comum entre as mulheres, no mundo e no Brasil, respondendo por cerca de 25% dos casos novos de câncer, a cada ano. Zé Luiz conta que a ideia inicial era realizar uma palestra de conscientização, mas decidiram realizar a oficina e entregar as cerca de 120 próteses à Rede de Combate ao Câncer e ao Cecan, que atuam em Mogi das Cruzes.

De acordo com a advogada Jeruza Reis, parceira da ação, a produção das próteses é feita utilizando apenas meia de nylon ¾, alpiste e tesoura. A quantidade de alpiste utilizada depende do tamanho da mama. “A prótese pode ser utilizada por mulheres que precisarem se submeter à mastectomia para remoção de uma ou das duas mamas, até que coloque uma prótese de silicone, por exemplo. É confortável e se adapta bem ao corpo”, destaca.