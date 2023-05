Ação quer arrecadar 150 mil peças em Suzano

O Fundo Social de Suzano oficializou o início da “Campanha do Agasalho” em cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna. O projeto visa arrecadar mais de 150 mil peças de roupas e cobertores em bom estado de conservação e destiná-las às pessoas vulneráveis.

Os munícipes que desejarem contribuir podem realizar as doações na sede do órgão social localizada no Paço Municipal Firmino José da Costa ou em qualquer ponto de doação. A lista completa dos postos de entrega será disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br).

Com o lema “Mãos que se unem, corações que aquecem”, a ação que arrecadou e entregou cerca de 73 mil peças em 2022 retorna ao agregar parcerias com entidades diversas.

Segundo Larissa, esta pode parecer uma atitude simples, mas, na verdade, trata-se de uma forma poderosa de ajudar o próximo. “A ‘Campanha do Agasalho’ é um modo de ajudar a quem mais precisa por meio de uma rede solidária que chega a todos os lugares do município. Esta é uma grande missão que instauramos em 2017 e, a cada ano, estamos incrementando mais e mais este projeto feito com muito amor, carinho e trabalho da nossa parte”, destacou.

Em sua fala, o chefe do Executivo suzanense destacou que o trabalho do Poder Público é fazer a diferença para o próximo e a nova campanha ampliará horizontes. “Por meio dos vários projetos que conduzimos, sempre buscamos garantir o máximo de apoio possível às famílias em situação de vulnerabilidade. Neste ano, por exemplo, esperamos anunciar mais parcerias e vertentes desta ação em breve, contemplando mais públicos e incentivando ainda mais doadores a contribuir. Agradeço a todos pela participação, seguimos trabalhando em prol do povo suzanense”, definiu Ashiuchi.