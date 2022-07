Ação no final de semana impede ocupação irregular no Jardim Layr

A Prefeitura de Mogi das Cruzes impediu, na manhã deste sábado (16/07), a ocupação de uma área pública municipal no encontro das ruas José Caporalli e Guarapiranga, no Jardim Layr. O trabalho foi realizado pelas equipes da Secretaria Municipal de Segurança, com a participação do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Guarda Municipal, e ocorreu sem incidentes.

O terreno fica ao lado da escola estadual Branca Baumann do Amaral. No local, um barraco desabitado de cerca de 25 metros quadrados e que estava sendo construído com madeira e lona foi desfeito. Os materiais utilizados foram inutilizados.

“Este é um trabalho contínuo, que é realizado permanentemente pela Prefeitura, inclusive aos finais de semana, quando também são registradas tentativas de ocupação em locais irregulares. Temos observado o aumento das tentativas deste tipo de ocorrência e contamos também com o apoio da população, por meio de denúncias”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.