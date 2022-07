Ação evita ocupação irregular de área pública na Vila Estação

A Prefeitura de Mogi das Cruzes evitou, na segunda-feira (11/07), a ocupação de uma área pública no final da Travessa Tietê 2, na Vila Estação. O trabalho teve a participação do Departamento de Fiscalização de Posturas e da Guarda Municipal e ocorreu sem incidentes.

No local, foram desfeitos dois barracos de madeira e lona, com aproximadamente 30 metros quadrados e sem habitação. Os materiais que estavam sendo utilizados foram inutilizados.

Equipes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) acompanharam o trabalho para garantir a segurança dos servidores municipais e dos moradores da região.

“Este é um trabalho contínuo, realizado permanentemente pela administração municipal para evitar ocupações em locais irregulares, que trazem riscos para os próprios ocupantes. Temos observado o aumento das tentativas deste tipo de ocorrência e contamos também com o apoio da população, por meio de denúncias”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Toriel Sardinha.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes mantém um trabalho contínuo para prevenir e evitar a ocupação irregular de imóveis em áreas municipais ou de proteção ambiental. As ações buscam evitar as ocupações, que geralmente ocorrem em locais impróprios e sem infraestrutura adequada, trazendo riscos para a saúde e até mesmo para a vida das pessoas, inclusive idosos e crianças. Além disso, os invasores não têm garantia da obtenção de moradias ou de permanecer no local ocupado.

As intervenções contam com o trabalho de uma equipe específica do Departamento de Fiscalização de Posturas, além da Guarda Municipal, com grupamentos como a Patrulha Rural e a Patrulha Ambiental.

A população também pode colaborar com o trabalho por meio de denúncias, que podem ser feitas pelo telefone 153, da Guarda Municipal, que funciona 24 horas por dia.