Ação beneficente marcará o 45º Empreender do Ano

Um dos principais eventos empresarias do Alto Tietê, o 45⁰ Empreendedor do Ano, organizado pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), já está começando a ser preparado. Com o objetivo de homenagear os empreendedores que se destacaram em suas respectivas áreas e servem de inspiração para os empresários da região, a edição deste ano será realizada no dia 22 de outubro, das 19 às 22 horas, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (CEMFORPE), e tem caráter beneficente. Como ingresso, a ACMC pede para os convidados doarem leite em pó, que serão repassados ao Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

Com o tema “Prata da Casa”, a proposta do evento é homenagear alguns diretores pelos seus serviços prestados. Também receberão homenagem os empreendedores de cinco segmentos (tradição, comércio, empreendedorismo feminino, jovem empreendedor e prestador de serviços/profissional liberal), que se destacaram em 2024 e que mantêm os seus negócios fortalecidos, ajudando a desenvolver ainda mais o comércio local. Os nomes dos homenageados foram escolhidos, por meio de votação, entre os associados da entidade, no último dia 28.

A noite está prevista para receber 500 convidados, que serão recepcionados com coquetel. Musicalmente, todos serão brindados com a apresentação da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes e uma performance de um grupo de Taiko (tambores japoneses), tradicional da cultura japonesa.

Créditos: Jonny Ueda / Trindade Cine

Evento homenageará os empreendedores que se destacaram