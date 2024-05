Acadêmicos da AMHAL apresentaram monografias de seus patronos

A Academia Mogicruzense de História, Artes e Letras (AMHAL) promoveu a cerimônia de apresentação de monografias de quatro patronos, feitas por seus respectivos acadêmicos, no último sábado (25). O evento ocorreu às 19h30, no auditório da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, e foi aberto para o público em geral.

O estudo realizado pelos acadêmicos aborda a vida de artistas e intelectuais mogianos que deixaram importantes legados culturais para a comunidade.

Na cerimônia, foram apresentadas as monografias do artista plástico Antonius Josephus Maria Van de Wiel, obra da acadêmica Suely de Castro de Almeida Pereira; da pintora Wanda Coelho Barbieri, escrito pela acadêmica Ana Maria Barbosa (AnaMarB); da professora Botyra Camorim Gatti, feito pelo acadêmico Paulo Rogério de Souza; e do historiador Jurandyr Ferraz de Campos, assinado pela acadêmica Amayr de Campos Padgurschi.

Fundada em 5 de março de 2016, com o objetivo de realizar ações de incentivo, promoção e produção de obras culturais, a AMHAL é composta por 40 cadeiras patrocinadas por personagens importantes da cultura do município, como Mauricio de Sousa, Tirreno Da San Biagio, Botyra Camorim Gatti, José Sebastião Witter, Isaac Grinberg, Nicanor Paraguassú, entre outros.

Essas 40 cadeiras estão sendo preenchidas gradualmente. Os ocupantes delas são escolhidos por meio dos seus currículos e de seus trabalhos desenvolvidos na área da cultura.

