Aberta a troca de ingressos para show do humorista Márcio Pial

Os interessados em assistir ao show “Feeling” Stand-up Comedy e Hip Hop, com o ator e humorista Márcio Pial, podem efetuar a troca de ingressos a partir desta quarta-feira (22/06), no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. A troca de ingressos será feita mediante a doação de um agasalho novo ou em bom estado. O material arrecadado será destinado à campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem, do Fundo Social de Mogi.

A apresentação “Feeling” Stand-up Comedy e Hip Hop compõe a programação do 13º Festival de Inverno Serra do Itapety e será realizada no dia 2 de julho, às 20h, no Theatro Vasques. A troca de ingressos pode ser feita de segunda a sábado, das 9h às 16h45, no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Marcio Pial é conhecido por misturar comédia, hip hop, improviso, acrobacias e uma expressão corporal diferenciada. O stand up reúne relatos que incomodaram o humorista e foram transformados em algo positivo. O show traz temas como a vivência do humorista nas ruas, a falta de um pai, a paternidade precoce, relacionamentos e a vida artística, que o salvou. “O melhor material de um artista está em sua história de vida,” afirma o humorista, Marcio Pial.

A apresentação também contará com a participação dos humoristas mogianos Erick Santana e Guga Stone, além do Dj Fill que vai performar e interagir com o comediante. Fill é ex-aluno da primeira oficina de discotecagem da Casa do Hip Hop e, atualmente, faz shows pela Região Metropolitana de São Paulo e pelo interior paulista.

O show de humor é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o Fundo Social de Mogi das Cruzes. A campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem vai ocorrer até 30 de agosto e os itens arrecadados serão entregues a instituições sociais, associações de bairro e lideranças comunitárias cadastradas no Fundo Social.

O Centro Cultural de Mogi das Cruzes fica na rua Padre João, 360, no Centro. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h45, pelo telefone 4798-6900. Consultas também podem ser feitas pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br ou pelo site da Cultura: www.cultura.pmmc.com.br. A sede da secretaria fica na rua José Bonifácio 516, Centro, Mogi das Cruzes/SP.

Serviço

Feeling – Stand Up Comedy e Hip Hop com Marcio Pial

Participações de: Erick Santana, Guga Stone e Dj Fill

Data: 2 de julho, às 20h

Local: Theatro Vasques

1 ingresso: doação de um 1 agasalho novo ou usado em bom estado