A Semana, há 27 anos ao lado de quem faz e vive o Alto Tietê

É com muito orgulho que comemoramos o 27° ano de existência! Sempre no intuito de levar a informação séria, verdadeira e imparcial à população do alto Tietê. Nesses 27 anos, tivemos a oportunidade de acompanhar e participar do crescimento e modernização da região, incentivamos o surgimento de novas lideranças da política local dando voz para uma nova geração de comandantes do serviço público.

Fizemos nossa parte em denunciar as mazelas com dinheiro público, comunicamos ao nosso público leitor eventos culturais, sociais, laser e serviços oferecidos pelas dez cidades que compõem nossa região.

Também nos modernizamos. Além do jornal impresso, estamos na internet e redes sociais, possibilitando a informação para infinito público leitor, e o principal: nossos anunciantes têm retorno garantido com mais essas ferramentas!

O dever foi cumprido e damos parabéns aos nossos colaboradores, anunciantes e leitores.

Seguimos firmes em nossa missão de ser um elo entre o cidadão e a informação de qualidade.

Com responsabilidade e ética, reforçamos diariamente nosso compromisso com a verdade, com a valorização da história local e com a construção de um futuro mais consciente para todos.

A cada nova edição, reafirmamos: o jornal A Semana é feito com paixão, profissionalismo e respeito por quem nos lê.

Que venham muitos outros anos de histórias bem contadas. Obrigado por fazer parte da nossa trajetória!

João Manoel Beraldi de Almeida, presidente do jornal A Semana