A magia do Natal após a chegada de um bebê

O Natal deste ano será especialmente encantador para as famílias que receberam a benção de um bebê novo. A emoção de vivenciar as festas de fim de ano com um integrante tão especial certamente trará momentos mágicos e inesquecíveis. As famílias estarão ansiosas para compartilhar tradições, como a decoração da árvore de Natal, a preparação da ceia e a troca de presentes, enriquecendo esses momentos com a alegria e a inocência do mais novo membro da família.

Letícia de Oliveira Santos Regueiro e Rafael Augusto de Moraes Regueiro, funcionários públicos, estão se preparando para viver uma experiência única neste Natal: celebrar a data pela primeira vez ao lado de seu filho de quatro meses, Joaquim. A tradição de ter a presença do Papai Noel durante as noites de Natal sempre foi marcante na família de Letícia, e eles desejam manter esse costume, mesmo com o bebê tão pequeno. “A presença dos familiares é considerada o aspecto mais significativo das festividades natalinas para o casal, e a expectativa é que ele não estranhe muito o Papai Noel”, brinca Letícia.

Dada a pouca idade de Joaquim, Letícia e Rafael planejam ajustar a rotina de Natal para garantir o conforto e bem-estar do bebê. Em anos anteriores, o casal dividia a noite entre as famílias de ambos, porém, neste ano, optaram por almoçar com a família de Letícia no dia 24 e em seguida dirigir-se à casa da mãe de Rafael para a ceia de Natal, planejando mesmo passar a noite por lá para não interferir na rotina de sono do filho. Essa alteração de planos visa proporcionar maior estabilidade e familiaridade para o bebê durante a noite festiva.

Diante da possibilidade de enfrentar imprevistos ou desafios ao passar o Natal fora de casa com um bebê tão novo, o casal se mostra prevenido ao conciliar as tradições familiares com as necessidades do filho. A decisão de permanecer na casa da mãe de Rafael demonstra a preocupação em manter a rotina de sono de Joaquim, minimizando possíveis impactos causados pelas mudanças de ambiente. Com essa abordagem cuidadosa e adaptada à realidade do bebê, Letícia e Rafael esperam proporcionar a Joaquim uma experiência natalina significativa e acolhedora.

Avó de primeira viagem

Cidinha Mennichelli, casada com André Mennichelli, está vivendo a expectativa de celebrar o primeiro Natal com a sua primeira neta, Laura, de apenas 7 meses, filha de Lívia e Dante Mennichelli. Essa experiência tem gerado grande expectativa e alegria, visto que o Natal é uma celebração especial para a família, tornando-se ainda mais significativo com a presença da pequena Laura.

“A tradição de Natal na família Mennichelli sempre inclui a reunião ao redor da mesa para a oração à meia-noite. Com a chegada de Laura, a intenção é exemplificar para ela o verdadeiro significado do Natal desde cedo, buscando passar-lhe os valores e tradições familiares”, conta.

A avó de primeira viagem conta que, mesmo com a pouca idade da neta, têm participado de várias atividades natalinas, tais como visitas ao shopping para encontrar o Papai Noel, passeios para apreciar as decorações de Natal e, inclusive, a montagem da árvore natalina. “A Laura inclusive participou da montagem, segurou alguns enfeites, foi muito especial”, diz Cidinha. Para a noite de Natal, a família planeja a chegada do Papai Noel, a fim de celebrar o momento com Laura e as demais crianças da família.