A indústria Suzano firma parceria para promover frota de veículos elétricos sustentável

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está investindo na eletrificação da frota de veículos em suas operações logísticas. A iniciativa faz parte de uma parceria com a Reiterlog, pioneira no uso de caminhões elétricos no Brasil e detentora da maior frota sustentável do país.

Os novos caminhões elétricos, responsáveis pelo transporte de papéis de imprimir e escrever e papéis tissue, estão operando em rotas dedicadas nas unidades da companhia em Mogi das Cruzes e Limeira, estrategicamente selecionadas devido às suas distâncias curtas e operações produtivas. A iniciativa acompanha a crescente tendência de eletrificação das frotas no Brasil, ao mesmo tempo que reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade – já que essas operações são totalmente livres de emissão de carbono – e a inovação no setor logístico.

“Em nossa operação logística, estamos comprometidos em adotar soluções que não apenas otimizem a eficiência, mas que também contribuam para a descarbonização de nossa frota”, diz Matheus Vendramini Benites, gerente de suprimentos logísticos da Suzano. “Temos nos dedicado a expandir iniciativas sustentáveis ​​em todos os elos da cadeia logística, com um esforço contínuo para fortalecer uma cadeia de suprimentos que respeita o meio ambiente”, complementa.

“A Reiter Log está investindo fortemente na renovação da frota, com a meta de ter 100% dos veículos movidos a energia alternativa até 2035. Como parte importante da cadeia logística, podemos, ao lado de empresas que também assumiram esse compromisso com a sustentabilidade, promover mudanças efetivas no cenário do transporte, que resultem em benefícios para todos”, afirma a diretora de ESG da Reiter Log, Vanessa Pilz.

Os novos caminhões utilizados pela Suzano têm capacidade de 25 toneladas e atuam em rotas logísticas dedicadas, partindo da unidade de Mogi das Cruzes para Arujá e da unidade de Limeira para Campinas.

Caminhões elétricos de grande porte iniciaram operação, em Mogi das Cruzes