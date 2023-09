A importância dos conselheiros tutelares

Neste domingo, dia 1º de outubro, a população brasileira vai às urnas para escolher os conselheiros tutelares. Responsáveis por garantir a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, eles são escolhidos por votação popular a cada quatro anos e, este ano, a votação para os representantes dos Conselhos Tutelares será realizada, pela primeira vez, com urnas eletrônicas em todo o território nacional.

Mas, afinal, por que é tão importante saber em que se vota para conselheiro tutelar? Esse órgão é fundamental para assegurar que os jovens tenham uma infância saudável, livre de violência e abuso, além de receberem o suporte necessário para seu desenvolvimento pleno. Ao votar conscientemente e eleger representantes competentes e engajados, contribuímos para uma infância e adolescência mais seguras, saudáveis e cheias de oportunidades.

A exemplo do que acontece quando votamos para prefeito, vereador, deputado ou presidente, precisamos escolher as pessoas certas, que querem estar no cargo pelos motivos certos, e não por troca de favores ou busca de poder.

Portanto, exerça o seu direito de voto nas eleições do Conselho Tutelar, informe-se sobre os candidatos, suas propostas e histórico de atuação. No dia 01 de outubro, vá as urnas e vote nas eleições para conselheiro.