A importância da vacinação contra a poliomielite

À medida que avançamos para o futuro, vemos que erradicar as doenças é fundamental. Para isso, a oferta de vacinas é extremamente importante.

A poliomielite está entre as que foram colocadas sob controle graças à vacinação em massa. Agora, diante da oportunidade de mais uma rodada de vacinação contra essa doença, é crucial que nos unamos para garantir que cada criança tenha acesso a essa proteção vital.

A vacinação é mais do que uma questão individual; é um compromisso comunitário com a saúde e o bem-estar de todos. Cada dose administrada não só protege a criança que a recebe, mas também contribui para a imunidade coletiva.

É importante reconhecer que a erradicação da poliomielite não é uma meta distante e inatingível, pois ficamos mais de 30 anos sem casos no Brasil. No entanto, isso exige uma dedicação contínua e uma vigilância constante para garantir que não haja recuos.

Além disso, devemos reconhecer os desafios enfrentados pelas equipes de saúde. Apoiar esses esforços, tanto com financiamento quanto com ações práticas, é essencial para garantir que cada criança receba as doses necessárias para uma imunização completa.

À medida que nos preparamos para mais uma campanha de vacinação contra a poliomielite, convidamos a todos a se unirem a esse esforço.

A vacinação contra a poliomielite é mais do que uma medida de saúde, é um compromisso comum com um futuro mais saudável para todos. Não podemos perder essa oportunidade de proteger as gerações futuras.

