A importância da revitalização de fachadas

Com o crescimento imobiliário, aumentou a quantidade de edifícios nas grandes metrópoles e também em pequenos centros urbanos. E se aumenta o número de prédios, torna-se necessário também um cuidado especial com a manutenção das fachadas. Afinal, nada melhor do que um prédio bonito e bem cuidado.

E essa atenção vai muito além da parte estética. Uma revitalização preventiva das fachadas de prédios controla trincas, fissuras, descascamento de revestimento e desplacamento, além de outros problemas que, além de comprometerem a beleza do prédio, pode causar infiltrações e outras patologias.

Os engenheiros da IMTEC Engenharia de Fachadas, Marcos Gonçalves e Paulo Isac, contam que a revitalização, quando realizada de forma periódica, pode inclusive valorizar o imóvel em até 30%. Eles inclusive reforçam o texto da Norma 15.575, produzido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que, dentre outros pontos, estabelece prazos máximos para que condomínios realizem a manutenção de suas fachadas. “São normas não só de valorização, mas também de segurança para os moradores e transeuntes”, diz Gonçalves.

O engenheiro Paulo Isac também sugere que haja uma periodicidade pré-estipulada para manutenção de fachadas: três anos para repintura e dois anos para lavagem e limpeza. “Se os condomínios se organizarem para realizar esse trabalho de forma preventiva, todos ganham em funcionalidade, estética e valorização dos imóveis”, afirma.

A empresa

A IMTEC Engenharia de Fachadas trabalha há 10 anos com revitalização, restauração e execução de fachadas. Com um corpo de profissionais técnicos na equipe, a empresa oferece experiência em serviço e no diagnóstico das principais patologias na fachada e que merecem atenção especial.

A empresa investe em treinamento especializado, segurança dos colaboradores, equipamento estruturado para a prestação do serviço e garantia de pós-obra. Os pagamentos são facilitados, com parcelas em até 36 vezes, sem entrada.

IMTEC Engenharia de Fachadas

Rua Padre João, 61 – Centro

Tel: (11) 97693-3902 /

(11) 97477-4320