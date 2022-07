A hipnose na cura de traumas

De acordo com a Organização Mundial da Saúde Mulheres, 243 milhões de mulheres sofreram violência física, sexual ou psicológica por um parceiro íntimo em 2019. O Brasil é o 5° no ranking de feminicídio, três em cada cinco mulheres sofrem, sofreram ou sofrerão de relacionamentos assim, e segundo esse mesmo órgão esses casos aumentaram em 50% durante a pandemia.

Os relacionamentos tóxicos e abusivos vão além dos casos conjugais e amorosos. Situações abusivas na família ou no ambiente de trabalho, por exemplo, podem também causar desmotivação, fragilidade e traumas.

Para José Carlos Evangelista, terapeuta transformacional especialista em hipnose terapêutica, as mulheres nem sempre percebem que estão em um relacionamento abusivo. “Você acha que nunca vai se livrar porque não tem espaço na mente pra enxergar que a melhor saída é ficar longe, se desligar deles, cortar o contato, algo que realmente se torna difícil quando a pessoa é da família”, diz.

O terapeuta adianta que, para sair do ciclo de violência psicológica e moral e, muitas vezes, até física, é necessário criar um caminho de ressiginificação e transformação das crenças limitantes. Ele dá o exemplo da hipnose transformacional, que auxilia a paciente nesse processo de autocuidado. “É uma ajuda para transformar o pensamento da cliente que está com tantos traumas, críticas e negatividades. Ajuda no seu processo de autocuidado, a elevar sua autoestima e o seu amor próprio outrora perdido, e a restaurar um espelho quebrado e refazer uma nova história de vida”, explica o terapeuta.

Mudanças

José Carlos garante que as mudanças são visíveis após a terapia. Ele dá o exemplo da sua paciente Helena (nome fictício). Depois de 17 anos em um relacionamento abusivo, ela encontrou na hipnose transformacional um caminho de autoafirmação e resgate da sua essência como mulher. “Era uma mulher triste e sem expectativas de vida, cheia de medos, depressiva e ansiosa. Depois de algumas sessões de terapias com a Hipnose Transformacional, vi realmente a transformação plena daquela mulher tão frágil e sem estímulo, que voltou a querer viver novamente, voltar a sonhar, ter esperanças para o seu futuro e recuperando a sua verdadeira essência”, exemplifica.

A paciente também dá o seu relato. “A hipnoterapia com José Carlos transformou a minha vida da água para o vinho, em poucas sessões. Ele curou o meu medo, estou livre de tudo que me aprisionava pela maldade do meu marido. Nas sessões hipnóticas eu via meus medos e fobias saindo da minha pessoa como uma nuvem se desfazendo e desaparecendo”, conta Helena.

Hoje, ela voltou a estudar e atribui à terapia o resgate da sua dignidade e dá um conselho a mulheres que passam por situações de abuso. “O terapeuta José Carlos e a hipnose transformacional salvaram a minha vida. Busquem ajuda”.