Confira os momentos da festa que comemorou os seis anos da coluna Press Chic, no dia 25 de outubro, no CCMC

Fabíola e Muriel Pupo vestem Dalva Machado, do Ateliê Dalva Machado, com cabelos e maquiagens feitos pelo salão Bem Me Quero.

Crédito: Natália Amschinger/Castelo Diafragma