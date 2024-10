A E.M. Rural Nossa Senhora da Conceição é a primeira escola pública a receber o projeto “Uma Escola Sustentável” no Brasil

Escola Sustentável será entregue em dezembro, visando integração entre a educação para as crianças

A E.M. Rural Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro do Tabor em Mogi das Cruzes, foi escolhida para ser a primeira escola pública no Brasil a receber o projeto “Uma Escola Sustentável”. Esta iniciativa, promovida pela organização uruguaia Tagma, selecionou a escola entre 30 instituições rurais do Estado de São Paulo. A entrega do novo prédio está prevista para dezembro, com ações formativas até abril de 2025.

O diretor da escola, Rodrigo Guedes, destacou a transformação que o projeto trará: “Uma escola sustentável compreende a construção estrutural, a mobilização de novos repertórios para com as crianças relacionadas aos aspectos ambientais e, consequentemente, uma formação docente voltada para as reais necessidades da escola do campo”.

A secretária de Educação, Marilu Beranger, celebrou a conquista: “Parabenizamos a equipe da unidade pelo trabalho que tem feito sobre sustentabilidade com os alunos e a comunidade e o empenho em participar do processo de seleção. A Secretaria de Educação está dando todo o suporte com a equipe de Manutenção e outras ações que envolvem o projeto, que marcará a rede municipal”.

Além de novos espaços e recursos sustentáveis, a escola integrará uma rede de escolas sustentáveis na América Latina, que inclui países como Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Equador e Peru. No Brasil, o projeto conta com a correalização do Instituto A Cidade Precisa de Você e apoio da empresa VRIO, por meio da Sky Brasil, Escola Plus e Semmuros.

O projeto foi amplamente discutido com a comunidade escolar, resultando em um planejamento detalhado que inclui a construção de quatro novas salas, revitalizações no entorno da escola, uma cisterna para coleta de água da chuva, placas fotovoltaicas para energia solar, teto verde, ampliação da horta e espaços verdes para atividades pedagógicas.

Projeto de revitalização inclui teto verde e placas fotovoltaicas para energia solar