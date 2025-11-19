A culpa é do mosquito (Rogério de Moura)

Um clima de apreensão se instalara no salão principal do Palácio Imperial: a

princesa assinaria a Lei que libertaria escravos brasileiros e africanos. Definitivamente,

seria o ponto final no escravagismo oficial de humanos no planeta.

Foi assim, naquele dia histórico de 13 de maio de 1888 que a alegria em sensações

de liberdade tomou conta das ruas do país. Era uma enorme população de negros, pardos

e mulatos festejando com música, dança e cachaça a chegada dos tempos positivistas.

Milhares de senhores de engenho perderam o direito à exploração humilhante da

força de trabalho daqueles seres humanos desfavorecidos. Realmente os tempos de

liberdade chegaram e com ele o direito de ir e vir se instalou na vida de cada cidadão

brasileiro. Só faltou um pequeno detalhe à população alforriada: o acesso ao poder

econômico, tão enaltecido pelo advento irreversível do capitalismo. E no dia 14 de maio

de 1888, quase 4 milhões de ex-escravos foram abandonados nas ruas, a qualquer sorte,

naquele “Dia Nacional do Desemprego”.

Lixeiras sociais se formaram em torno dos centros urbanos em forma de favelas,

ruínas e cortiços, por toda parte — a discriminação instalou-se, veladamente. Estrangeiros

de todas as partes ocuparam as lavouras; nas indústrias que aqui se implantavam, os

postos de trabalhos foram destinados aos mais validos e seus filhos, e os desvalidos foram

destinados à fome, à miséria.

Pelo mundo, havia Leis que proibiam a miscigenação, e a discriminação racial

legalizada se instalava por toda parte. Uma missão estrangeira, vinda da Europa, visitou

o País com o objetivo de impedir ao povo mestiço o acesso ao capital. E entre jantares e

almoços, convenceram Sua Majestade D. Pero II a aprovar a lei de discriminação, usando

como argumento que o MESTIÇO era mais fraco que a raça pura, e que adoeciam com

facilidade e morriam de gripes e febres.

E assim, o Imperador já estava por assinar o Decreto quando, foi interrompido por

um grupo de médicos sanitaristas, entre eles Haddock Lobo, que o demoveram da ideia,

com o seguinte argumento:

— Não, majestade! Não é a miscigenação que mata o mestiço. É o mosquito,

transmissor de doenças, que infesta o lugar onde ele mora. Basta combater o mosquito e

dar oportunidade aos compatriotas “mulatos”, que este país se transformará numa das

maiores potências mundiais!

E assim, graças aos nossos mosquitos, somos um país em franco crescimento.

Ufa! Ah! Se não fosse o mosquito…

Agora só nos falta a “mosca branca” da educação.

