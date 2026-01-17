A mudança ocorreu em respeito ao falecimento da mãe do Capitão de Mastro

A Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes informa o adiamento da 6ª Coroa do Divino, celebração que é integrante do calendário oficial de preparação para a tradicional Festa do Divino. Inicialmente prevista para o sábado (10), a cerimônia foi remarcada para o dia 17 de janeiro, às 15 horas, e será realizada na sede da entidade, no bairro do Mogilar.

A decisão foi tomada devido ao falecimento de Maria Aparecida de Lima Ramos, de 80 anos, mãe do Capitão de Mastro, Maurício de Lima Ramos, ocorrido na sexta-feira (9). Viúva, Maria Aparecida já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo. Após passar mal em casa, na quinta-feira (8), foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Mogi das Cruzes, onde faleceu na manhã de sexta-feira (9).

Maria Aparecida deixa os filhos Maurício, Lilian – que já foi festeira e atualmente coordena o tradicional Café da Alvorada, ao lado do marido José Carlos Nunes Júnior – e Marcelo, além de oito netos e dez bisnetos.

Reconhecida por sua atuação solidária, Maria Aparecida foi a precursora do projeto Natal Solidário, iniciativa que hoje é organizada e promovida pela Associação Pró-Festa do Divino. A campanha, que ainda segue ativa, auxiliou no fim do ano passado, 106 crianças de um a seis anos, da Creche Municipal Maria, Mãe do Divino Amor II, no distrito de Botujuru, com a arrecadação de roupas, calçados, brinquedos e panetones, em que possibilitou que levassem mais dignidade e alegria às famílias atendidas.

A 413ª edição da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes será realizada entre os dias 14 e 24 de maio, com o tema “Divino Espírito Santo, fazei de nós mensageiros da vossa Paz”. A organização está sob a responsabilidade dos Festeiros de 2026, Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina, juntamente com os Capitães de Mastro, Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos.

A Associação Pró-Festa do Divino agradece a compreensão dos devotos e reafirma o convite para que os fiéis possam participar da 6ª Coroa do Divino na nova data, possibilitando que se mantenha viva a tradição e a espiritualidade que marcam a festa há mais de quatro séculos em Mogi das Cruzes.

