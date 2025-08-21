A 4ª Mostra MIX Mogi entra em sua reta final nos dias 21 e 22 de agosto

A 4ª Mostra Mix Mogi chega à sua última semana de programação, trazendo ao público experiências imersivas, debates e apresentações artísticas que reforçam o compromisso do evento com a diversidade, a inclusão e a valorização cultural.

Nesta quinta-feira (21), das 8h às 14h, e na sexta-feira (22), das 15h às 21h, o público poderá vivenciar o LGBT VR+, no hall de entrada da Biblioteca do Centro Universitário Braz Cubas. A experiência imersiva em realidade virtual será conduzida pelo curador, produtor cultural e comunicador André Fischer — fundador do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, o maior evento cultural LGBTQIAP+ da América Latina, e um dos principais nomes na promoção da diversidade e dos direitos da comunidade no Brasil.

Ainda na sexta-feira, às 19h, a Sala Multiuso (Bloco A – Sala 228) se transforma em palco para a intervenção de dança contemporânea Júpiter – Criatura Inefável. Na sequência, acontece o Diálogos Contemporâneos, roda de conversa que reunirá artistas, pesquisadores e público para debater temas atuais sobre diversidade, inclusão e os novos rumos das produções culturais, com a presença de André Fischer, Tamara Bracho e Mari Ferraz. Os ingressos são limitados.

O encerramento da mostra será no sábado (23), às 20h, no Theatro Vasques, com o show fluorescente da cantora Assucena. A retirada de ingressos acontece uma hora antes da apresentação.

Importante destacar que nos dias 22 e 23/8 toda a programação contará com acessibilidade em Libras, reforçando o compromisso da Mostra com a inclusão.

Todas as atividades são gratuitas, e acontecem em espaços culturais de Mogi das Cruzes. A Mostra MIX Mogi segue até 23 de agosto com programação diversa e envolvente. Confira a programação completa em www.mostramixmogi.com.br .

A Mostra MIX Mogi é uma realização do Instituto Criarte com produção de Studio Casa 7 Consultoria, financiada por meio do Proac-SP da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da Política Nacional Aldir Blanc do Ministério da Cultura.

Conta com o apoio cultural da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Fórum LGBT Mogiano, Coletivo Diversidade do Alto Tietê, Galpão Arthur Netto, Grow, Ousadia Espaço de Cultura e Centro Universitário Braz Cubas.

Com atividades gratuitas, mostra encerra com chave de ouro