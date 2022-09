9 em cada 10 clientes levam em consideração o bom atendimento na hora da compra

O bom atendimento é um dos aspectos mais importantes para os clientes na hora da compra. De acordo com um levantamento realizado pela Hibou, empresa de pesquisa e monitoramento de mercado e consumo, 93,9% dos consumidores consideram a questão como um dos principais fatores ao consumir. No Dia do Cliente, celebrado nesta quinta-feira (15), a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) reforça que o atendimento diferenciado é uma das principais ferramentas para conquistar o público.

Segundo a pesquisa, o principal aspecto olhado pelos clientes no momento da compra é a qualidade do produto ou serviço (98,2%), em segundo o custo benefício (95,5%) e logo em seguida, o bom atendimento. A pesquisa ouviu mais de 12,5 mil pessoas entre os dias 10 e 13 de agosto.

“Os clientes são o motivo do comércio existir. Nossa cidade é um dos principais polos comerciais da Região e somos conhecidos pela tradição, qualidade, variedade e também pelo atendimento, e essa busca tem que ser constante. O perfil dos consumidores tem mudado nos últimos tempos. No período da pandemia, isso ficou mais evidente, até porque os comércios tiveram que se adequar, reforçar ou até implantar as vendas online, uma modalidade que veio para ficar”, avaliou a presidente da ACMC, Fádua Sleiman.

Para os entrevistados, um bom atendimento se faz quando o comerciante ou vendedor explica de maneira clara as dúvidas dos clientes (96,8%). Já para 96,3% das pessoas, conhecer bem o produto ou serviço que está sendo vendido é um diferencial, bem como saber ouvir (95,9%).

Pensando nesta busca por um bom atendimento e no apoio aos comerciantes, a Associação Comercial de Mogi disponibiliza cursos, workshops e palestras voltadas para a capacitação da mão de obra do comércio. “Voltamos neste segundo semestre com as formações na modalidade presencial. Sabemos que não basta só vender, mas é preciso vender bem. Temos que oferecer hoje um atendimento melhor que o de ontem. O comércio é um dos principais setores econômicos, gera empregos, renda e desenvolvimento e tudo isso tem como ponto de partida a conquista de clientes”, ressaltou Fádua.