8ª Semana do Hip Hop começa nesta segunda-feira, 7

A oitava edição da Semana do Hip Hop começa nesta segunda, dia 7, em diversos pontos da cidade, e segue até o domingo (13). Ao todo, foram programadas 15 ações culturais gratuitas, distribuídas entre a Casa do Hip Hop, Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza, Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM), Parque Botyra Camorim Gatti, Theatro Vasques e o Terminal Central.

“A oitava Semana do Hip Hop está com uma programação especialmente desenvolvida para todos os interessados em conhecer mais sobre a cultura hip hop. Serão sete dias de atividades, com shows, workshops, oficinas e diversas apresentações para todas as idades. Venham festejar com a gente”, convida a secretária municipal de Cultura e Turismo, Kelen Chacon.

O evento tem por fundamento celebrar a união dos elementos que compõem a cultura hip hop da cidade, propondo aos artistas, produtores, grupos e coletivos a integração, troca de experiências e também, de forma mais ampla, a valorização e o reconhecimento do segmento. O público poderá acompanhar atividades, como diálogos, oficinas, batalha de MCs, batalha de breaking, shows e também apresentações comandadas por alunos da Casa do Hip Hop.

A primeira ação, nesta segunda-feira, às 19h, será o Fórum Hip Hop, com o objetivo de atender à demanda do programa Diálogo Aberto, na Casa do Hip Hop. Já na terça-feira, o EMAM irá sediar as Oficinas de Projetos, com aulas de DJ, graffiti, breaking e MC, também às 19h. No dia 9, o Theatro Vasques será palco para um show de hip hop para crianças, às 14h30, com apresentação do Grupo Matéria Rima. O Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza, vai receber quatro atrações no próximo dia 10, com apresentação de Karen Santana, às 15h, e Niw Rapper, às 16h, além da apresentação dos alunos da Casa do Hip Hop. Confira a programação completa disponível abaixo.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900, pelo e-mail culturamogi@mogidascruzes.sp.gov.br, pelo site da Secretaria Municipal de Cultura ou presencialmente na sede da pasta, localizada na rua José Bonifácio, 516, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Programação (sujeita a alterações):

8ª Semana do Hip Hop 2022

Data: 07/11 (segunda-feira) | 19h

Atividade: Fórum Hip Hop

Local: Casa do Hip Hop (Rua Coronel Cardoso de Siqueira, 48 – Centro)

Data: 08/11 (terça-feira) | 19h

Atividade: Oficinas de Projetos (DJ, Graffiti, Breaking e MC)

Local: EMAM (Rua Coronel Souza Franco, 735 – Centro)

Data: 09/11 (quarta-feira) | 14h30

Atividade: Matéria Rima – Hip Hop Kids

Local: Theatro vasques (Rua Doutor Corrêa, 515 – Centro)

Data: 10/11 (quinta-feira) | 14h30

Atividade: Bust a Move – Alunos da Casa do Hip Hop

Local: Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista)

Data: 10/11 (quinta-feira) | 15h

Atividade: Karen Santana

Local: Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista)

Data: 10/11 (quinta-feira) | 15h30

Atividade: Casa do Hip Hop – Alunos da Casa do Hip Hop

Local: Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista)

Data: 10/11 (quinta-feira) | 16h

Atividade: Niw Rapper

Local: Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista)

Data: 10/11 (quinta-feira) | 19h

Atividade: Batalha Resenha Central

Local: Parque Botyra Camorim Gatti (Avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza – Centro Cívico)

Data: 11/11 (sexta-feira) | 17h30

Atividade: MogiSoundCity

Local: Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista)

Data: 11/11 (sexta-feira) | 18h

Atividade: MFK – Marcos Favela e DJ Kriador

Local: Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista)

Data: 11/11 (sexta-feira) | 19h

Atividade: Combo Sujo

Local: Espaço de Arte e Cultura de Cezar de Souza (Rua Edmund Gerke, S/N – Jardim Bela Vista)

Data: 12/11 (sábado) | 9h

Atividade: Workshop de Graffiti

Local: Terminal Central (Rua Prof. Flaviano de Melo, 525 – Centro)

Data: 12/11 (sábado) | 14h

Atividade: “Origens” com DJ’s Nandes Castro e Luciano Rocha

Local: Terminal Central (Rua Prof. Flaviano de Melo, 525 – Centro)

Data: 13/11 (domingo) | 14h

Atividade: Battle Day – Batalhas de Breaking (inscrições a partir das 12h)

Local: Terminal Central (Rua Prof. Flaviano de Melo, 525 – Centro)

Data: 13/11 (domingo) | 15h

Atividade: Battle Day – Batalhas de MC (inscrições a partir das 12h)

Local: Terminal Central (Rua Prof. Flaviano de Melo, 525 – Centro)