77 anos de bola rolando: Liga de Mogi é símbolo de esporte e comunidade

No Dia do Futebol, celebrado em 19 de julho, Mogi das Cruzes tem bons motivos para comemorar. A cidade abriga uma das entidades mais tradicionais do esporte na região: a Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC), responsável há 77 anos pela organização, regulamentação e promoção do futebol amador no município. Fundada em 1948, a Liga desempenha um papel central no fomento ao esporte, revelando talentos, promovendo inclusão social e fortalecendo a relação entre clubes, atletas e comunidade.

Atualmente, a Liga organiza uma média de 12 a 14 campeonatos por ano, atendendo desde categorias de base até veteranos e feminino. Estão em andamento a Segunda Divisão de 2025 e o tradicional Campeonato 40tão, enquanto em agosto terão início os campeonatos da Terceira Divisão, sub-10 e sub-16. Entre os torneios mais conhecidos estão a Copa Mogi Alabarce, o Campeonato Amador da Primeira e Segunda Divisão, o Veteranos 40tão, além dos sub-12 e sub-14.

O presidente William Salles, que também foi atleta da Liga nos anos 1990, destaca o compromisso da atual gestão com a transparência e o fortalecimento do futebol local. “Nosso objetivo é manter viva a paixão pelo futebol em Mogi, incentivando a formação de atletas, promovendo competições de qualidade e aproximando os clubes da comunidade. Trabalhamos com seriedade, ética e respeito ao esporte”, afirma.

Em parceria com a a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e com apoio de patrocinadores, a LMFMC realiza eventos que movimentam o cenário esportivo do Alto Tietê. A Liga também oferece cursos para árbitros, treinadores e dirigentes, além de promover ações sociais e homenagens a personalidades do esporte local.

Filiada à Federação Paulista de Futebol e à UNILIGAS, a entidade tem investido em modernização e tecnologia para aprimorar a gestão de suas competições. A presença ativa nos órgãos estaduais e nacionais reforça o papel representativo da Liga em defesa dos interesses dos clubes mogianos.

Com mais de sete décadas de história, a Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes segue firme no propósito de unir tradição, paixão e profissionalismo, mantendo o futebol amador como parte viva da identidade esportiva da cidade.

